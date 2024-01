I due candidati ad arbitrare Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventinantus

Inter-Juventus, piaccia o non piaccia, è da sempre una sfida carica di tensioni e veleni. E probabilmente sarà sempre così, specialmente quando le due rivali storiche si trovano corpo a corpo nella lotta al tricolore. Il momento attuale non fa eccezione, con le polemiche arbitrali che si sono susseguite nelle ultime settimane e un clima – quello intorno all’Aia – che si sta facendo sempre più pesante, come testimoniano le dichiarazioni anonime dell’arbitro in attività a Le Iene.

In un contesto del genere, c’è grande attesa sulla scelta del designatore Gianluca Rocchi in merito all’arbitro (ci verrebbe da aggiungere l’aggettivo “malcapitato”…) che dirigerà la sfida tra nerazzurri e bianconeri di domenica 4 febbraio. Teoricamente, i candidati sarebbero tre, ma fra questi figura Daniele Orsato, protagonista in negativo di uno degli Inter-Juve più discussi di sempre, ovvero quello dell’aprile 2018 e del clamoroso giallo mancato a Pjanic.

Arbitro Inter-Juventus: Maresca o Guida

La scelta si riduce così a due: Fabio Maresca della sezione di Napoli e Marco Guida di Torre Annunziata. Il favorito sembra il primo, soprattutto perché il secondo ha già diretto la sfida d’andata (26 novembre) all’Allianz Stadium. E c’è un ulteriore indizio: nell’ultimo turno Maresca è stato tenuto a riposo, mentre Guida ha fatto da Avar in Cagliari-Torino e da Var in Milan-Bologna.

Con tutti e due i direttori di gara, l’Inter non ha precedenti brillanti. Ricorderete tutto il “Sei sempre tu Maresca...” urlato da Antonio Conte durante una gara a Udine. Il tecnico salentino, infuriato dopo una mancata sacrosante espulsione ad Arslan, faceva riferimento anche a Inter-Parma della stessa stagione, quando Maresca – al Var – non richiamò l’arbitro per un chiaro rigore a favore dell’Inter.

Per quanto riguarda Guida, il precedente burrascoso risale al famoso Inter-Milan 1-2 del 5 febbraio 2022, gara scudetto vinta dai rossoneri in rimonta grazie alla doppietta di Giroud. A far discutere fu un possibile fallo dell’attaccante francese su Sanchez ad avviare l’azione del pareggio milanista.

Per quanto riguarda il resto della squadra arbitrale, secondo il Corriere dello Sport gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, Doveri quarto uomo, Irrati al Var e Mazzoleni come Avar. Domani la designazione ufficiale.