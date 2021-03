I cannabinoidi possono inibire la replicazione di SARS-CoV-2 nelle cellule polmonari umane

Di Jacob Cannon

Uno studio condotto da ricercatori a Chicago mostra che uno specifico composto di cannabis ha effettivamente rallentato la replicazione della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nelle cellule polmonari umane.

Il Coronavirus 19 (COVID-19), la malattia che ha sconvolto l’intero globo per oltre un anno, è causato da SARS-CoV-2.

Marsha Rosner, ricercatrice dell’Università di Chicago in Illinois, e i suoi colleghi hanno riferito delle loro scoperte il 10 marzo in una versione pre-stampata del documento di ricerca “Il cannabidiolo inibisce la replica di SARS-CoV-2 e promuove la risposta immunitaria innata dell’ospite”.

Non per la sorpresa dei moderni appassionati di benessere, il cannabidiolo (CBD) era il composto specifico che ha inibito l’infezione da SARS-CoV-2. “Qui riportiamo che il cannabidiolo (CBD), un composto prodotto dalla pianta di cannabis, inibisce l’infezione da SARS-CoV-2. Il CBD e il suo metabolita, 7-OH-CBD, ma non i cannabinoidi congenerici, bloccano potentemente la replicazione di SARS-CoV-2 nelle cellule epiteliali polmonari “, hanno scritto i ricercatori nell’abstract.

“Il CBD agisce dopo l’infezione cellulare, inibendo l’espressione genica virale e invertendo molti effetti della SARS-CoV-2 sulla trascrizione del gene dell’ospite. Il CBD induce l’espressione dell’interferone e regola la sua via di segnalazione antivirale. “

Lo studio ha anche stabilito che i pazienti che avevano precedentemente consumato CBD erano stati infettati da SARS-CoV-2 a un tasso molto più basso rispetto alla popolazione generale o coppie simili. Nel complesso, questo studio offre molte promesse a un mondo che ama il CBD e sta ancora determinando le migliori opzioni di trattamento per i pazienti con COVID-19. “Questo studio evidenzia il CBD e il suo metabolita attivo, 7-OH-CBD, come potenziali agenti preventivi e trattamenti terapeutici per SARS-CoV-2 nelle prime fasi dell’infezione”, si legge nell’abstract.

Inoltre, i ricercatori universitari hanno studiato se altri cannabinoidi, compresi quelli strutturalmente simili al CBD, hanno lo stesso potenziale per rallentare l’infezione da SARS-CoV-2. Finora, il CBD è l’unico composto che aveva il potenziale per sopprimere l’infezione virale.

L’articolo per questi risultati è attualmente in fase di revisione tra pari.

