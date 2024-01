I 3 MOTIVI per i quali Buchanan non ha ancora esordito con l’Fc Internazionale

Tajon Buchanan è all’Inter da ormai diverse settimane, ma per il suo esordio in maglia nerazzurra c’è da attendere ancora un po’. L’esterno canadese, infatti, è arrivato dal Club Bruges, compiendo un bel salto di carriera, che se non ben gestito, potrebbe creargli qualche grattacapo (vedasi quanto accaduto a De Ketelaere al Milan).

Ecco perché, come riportato da Tuttosport, il canadese sta completando il suo percorso di apprendistato, cercando di comprendere appieno i movimenti e i “codici” degli esterni di Inzaghi nel 3-5-2. Imparare i sincronismi a memoria e metabolizzarli è fondamentale, per evitare di perdere tempi di gioco e mandare in difficoltà tutto il sistema tattico.

Oltre a ciò, c’è un altro motivo per il quale Buchanan è ancora rimasto ai box: l’italiano. Inzaghi ci tiene molto all’apprendimento della lingua, sia per facilitare gli allenamenti, ma anche per permettere una comunicazione migliore in partita, per vivere anche al meglio le dinamiche in campo.

In questo senso, Buchanan è svantaggiato dal fatto di essere arrivato a stagione in corso, ma l’esterno sta comquneue prendendo lezioni intensive di italiano per migliorare in tempi brevi. A non aiutarlo, infine, è stato anche il calendario abbastanza duro dell’Inter, che non ha permesso a Inzaghi di prendersi rischi per schierarlo. All’Inter, in ogni caso, c’è grande fiducia in lui e il suo momento arriverà nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

Buchanan è un acquisto in prospettiva, che guard già alla prossima stagione e al probabile addio di Dumfries. Normale, allora, che l’Inter non voglia mettersi fretta, specie in un momento molto delicato della stagione, nel quale Inzaghi preferisce affidarsi alle sue certezze, senza rischiare di bruciare il talent del canadese.