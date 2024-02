Huijsen naturalizzato spagnolo: nuovo rinforzo per la Roja. Lo juventino punta a quell’esordio

Dean Huijsen è stato naturalizzato spagnolo dal Governo locale: ecco un nuovo rinforzo per la Roja. E ora punta l’esordio

Dopo la trafila nelle giovanili olandesi, Dean Huijsen ha ricevuto la carta di naturalizzazione ed è a tutti gli effetti ora convocabile per la Nazionale spagnola. Il difensore, riferisce Marca, ha già da tempo deciso di difendere i colori della Roja e punta ora a fare il suo esordio.

Il ragazzo, di proprietà della Juve ma in prestito ora alla Roma, punta ad entrare nel giro dell’Under 21 delle Furie Rosse già in vista delle prossime gare in programma a fine marzo conto Slovacchia e Belgio.

