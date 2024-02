Huijsen lascia la Signora Juve? Tre squadre su di lui, fissato il prezzo. I dettagli

Huijsen lascia la Juve? Tre squadre sulle tracce del difensore olandese, attualmente alla Roma: fissato il prezzo

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, su Dean Huijsen c’è il forte interesse di tre club europei, interessati all’olandese sia per le sue prestazioni attuali che per i margini di crescita, trattandosi di un classe 2005.

Sul difensore ci sono Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia, ma il piano della Juve sembra già essere stato definito e riporterebbe il giocatore a Torino in estate. A meno che non arrivino offerte da almeno 25/30 milioni di euro…

