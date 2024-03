Huijsen #Juve, ritorno annunciato: per restare? La volontà del #TopClub è chiara

10:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Huijsen Juve, l’olandese annuncia il suo ritorno in estate: per restare in rosa? La volontà del club bianconero

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Dean Huijsen, che ha già annunciato di ritornare alla Juve in estate per mettersi a disposizione completa di Mister Max Allegri (o di chi sarà l’allenatore) per il futuro.

Alla Continassa sono convinti della bontà della permanenza dell’olandese, che con il prestito alla A.S. Roma ha convinto tutti. Il Borussia Dortmund e il suo interesse si sono rafforzati, ma i bianconeri contano il neo convocato nell’U21 spagnola tra i centrali a disposizione per la prossima annata.

