Huijsen, intrigo Roma-Frosinone: alla Continassa hanno già deciso il suo futuro

Huijsen, intrigo Roma-Frosinone per il difensore olandese in uscita a gennaio: la Juve il suo futuro lo ha già deciso

L’edizione odierna di Tuttosport riporta le ultime novità sull’intrigo Huijsen per il futuro, con l’olandese contattato anche dalla Roma nelle scorse ore. Una soluzione che avrebbe intrigato l’entourage dell’olandese, ma non la Juve proprietaria del cartellino.

I bianconeri non vogliono rimangiarsi la parola data al Frosinone per il prestito del ragazzo, che dunque andrà in Ciociaria almeno fino a fine stagione per cercare maggior spazio in campo.

