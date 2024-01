Huijsen in viaggio verso Roma: previste le visite mediche

Juve e Roma hanno trovato l’accordo per il prestito di Dean Huijsen. Il ragazzo è già in viaggio verso Roma per sostenere le visite mediche

Dean Huijsen, come rivelato da Sky Sport, è già in viaggio verso Roma per sostenere le visite mediche. Il ragazzo olandese lascerà la Juve in prestito oneroso.

Huijsen spera di essere quanto prima a disposizione di Mourinho che potrebbe usarlo già nella 19ª giornata di Serie A.

