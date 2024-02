Huijsen e Soulé, cambia il futuro? L’ultima idea della Signora Juve scombina i piani

Huijsen e Soulé, cambia il futuro dei due gioiellini di proprietà bianconera? Ecco qual è l’ultima idea della Juve

Cambia il futuro di Huijsen e Soulé? La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sui due talenti di proprietà della Juve, che torneranno dal prestito al termine di questa stagione dopo prestazioni più che positive, che hanno fatto lievitare il costo del cartellino (30 milioni il primo, 35 il secondo).

Per l’argentino sembrava ormai ad un passo la cessione, ma anche lui, come il compagno, tornerà per essere testato durante il ritiro, poi si vedrà. Ciò che è sicuro è che, con le loro partenze, Madama incasserebbe un tesoretto non differente da poter reinvestire.

