Huijsen alla Roma! Via libera Vecchia Signora Juventina, un giovane giallorosso nell’affare. ULTIME

Huijsen alla Roma! Via libera Juve, un giovane giallorosso nell’affare. Le ultime sul futuro dell’olandese

Arrivano conferme da più parti: Huijsen è diretto alla Roma. Come riportato da Sky Sport, l’affare potrebbe sbloccarsi con un giovane giallorosso alla Juve. Si tratta dell’esterno classe 2004 Luigi Cherubini.

Stando a Sportitalia, invece, il via libera della Juve è arrivato per un prestito oneroso da 700 mila euro. Infine, come riferito da Fabrizio Romano, prima del prestito Huijsen dovrebbe anche rinnovare con la Juve per un altro anno (fino al 2028). Frosinone beffato dunque: salvo sorprese, il classe 2005 sarà giallorosso.

