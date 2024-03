Hojbjerg #Juve, rispunta il centrocampista! Le NEWS #NEWS ##Juventus F.C. NTUS

10:34, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Hojbjerg Juve, rispunta il centrocampista del Tottenham! Le ultime novità sul calcio#mercato Come riferito da Tuttosport, il nome di Hojbjerg rispunta tra quelli nella lista di Giuntoli e Manna per il #mercato estivo. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e il rinnovo con il Tottenham è in stand-by: la valutazione è attorno ai […]

