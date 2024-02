Hodgson, malore per l’ex Fc Internazionale: le sue condizioni dopo il ricovero

Pubblicità

Ricoverato l’ex tecnico dell’Inter Hodgson: come sono le condizioni dell’allenatore del Crystal Palace

Problemi di salute per l’ex tecnico dell’Inter Roy Hodgson, ricoverato dopo un malore nel corso dell’allenamento del suo Crystal Palace:

Pubblicità

Pubblicità

IL MALORE – «Purtroppo la conferenza stampa di oggi non si svolgerà più come previsto poiché Roy Hodgson si è sentito male durante l’allenamento di questa mattina. A seguito della notizia che Roy Hodgson si è sentito male durante l’allenamento, possiamo confermare che ora è stabile e che è attualmente sottoposto a test in ospedale. Tutti nel club mandano i migliori auguri a Roy per una pronta guarigione».

Pubblicità

L’articolo Hodgson, malore per l’ex Inter: le sue condizioni dopo il ricovero proviene da Inter News 24.