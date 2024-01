Highlights e gol Vecchia Signora Juventina Empoli 1-1: le immagini del match – NEWS

Highlights e gol Juve-Empoli 1-1, le immagini del match dello Stadium che ha visto i bianconeri pareggiare con i toscani

Mezzo passo falso della Juve, che tra le mura amiche dello Stadium sciupa una ghiotta occasione per allungare sull’Inter e si fa recuperare sull’1-1 dall’Empoli.

Non basta la rete del solito scatenato Dusan Vlahovic, ancora a segno in questo magico inizio di 2024. La rete di Baldanzi riporta tutti con i piedi per terra. Bianconeri in 10 da inizio primo tempo per il rosso a Milik.

