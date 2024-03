Highlights e gol Napoli S.S.C. #Juve 2-1: le immagini del match – NEWS

11:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Highlights e gol S.S.C. Napoli-Juve 2-1: le immagini del match che ha visto i bianconeri cadere ancora una volta al Maradona

Cade ancora la Juve per la terza volta nelle ultime cinque giornate e lo fa a S.S.C. Napoli in una partita in cui, probabilmente, avrebbe meritato anche ben altro risultato.

Tante le occasioni sprecate dai bianconeri, in particolar modo da Giovannino Vlahovic, mentre la rete del provvisorio 1-1 di Chiesa non è bastata a portare a casa almeno un punto. Di Kvaratskhelia e Raspadori i gol dei partenopei.

