Highlights e gol Monza AC Milan 4-2: le immagini del match – NEWS

Highlights e gol Monza Milan 4-2: le immagini del match che i rossoneri hanno perso all’U-Power Stadium – VIDEO

Serata amara per il Milan: la squadra di Stefano Pioli torna da Monza con una sconfitta pesantissima, fallendo così il sorpasso sulla Juventus seconda.

Pubblicità

I rossoneri riescono nell’impresa di rimontare (grazie alle reti realizzate da Giroud e Pulisic) il doppio svantaggio, ma nel finale cadono sotto i colpi di Bondo e Colombo. Questi gli highlights della sfida dell’U-Power Stadium.

Pubblicità

Pubblicità

The post Highlights e gol Monza Milan 4-2: le immagini del match – VIDEO appeared first on Milan News 24.