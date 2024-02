15:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Highlights e Gol Diavolo Rossonero Braga Primavera: le immagini degli ottavi di Youth League in cui hanno visto trionfare i rossoneri

Il Diavolo Rossonero Primavera vola ai quarti di Youth League dove affronterà il Real Madrid. Ecco gli Highlights della sfida vinta ai calci di rigore contro il Braga, dopo che nei tempi regolamentari era finita 2-2 con le reti di Sia e Zeroli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

#ACMSCB

Quattro gol, nove rigori e mille emozioni: rivivi il meglio del nostro Ottavo di finale di #UYL! La partita integrale è on demand su https://t.co/dMcSkzL2dV #SempreDiavolo Rossonero #Diavolo RossoneroYouth pic.twitter.com/FuWeV3T6dO — AC Diavolo Rossonero Youth Sector (@acmilanyouth) February 29, 2024

Ecco il video degli Highlights e dei gol della sfida contro i portoghesi: quattro gol e nove calci di rigore.

Pubblicità

The post Highlights e Gol Diavolo Rossonero Braga Primavera: le immagini del match di Youth League – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.