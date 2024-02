Highlights e Gol #Milan AC Atalanta BC 1-1: le immagini del big match di San Siro – NEWS

11:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Highlights e Gol Diavolo Rossonero Atalanta 1-1: le immagini del match che i rossoneri hanno pareggiato a San Siro – VIDEO

Il Diavolo Rossonero non va oltre l’1-1 a San Siro contro l’Atalanta. Al vantaggio iniziale arrivato dopo pochi minuti di gioco da parte di Leao ha risposto la formazione di Gasperini col rigore trasformato da Koopmeiners.

Un punto che consente ai rossoneri di strappare soltanto un punto dei tre in palio: la squadra di Coach Pioli resta stabile al terzo posto ma vede allungarsi a 4 le lunghezze dalla Juventus seconda.

