Highlights e gol Lazio #Milan AC 0-1: le immagini del big match dell’Olimpico – NEWS

12:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Highlights e gol Lazio Diavolo Rossonero 0-1: ecco le immagini del match di ieri sera dello Stadio Olimpico di Roma – VIDEO

Trasferta vittoriosa per il Diavolo Rossonero, che nell’anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A batte allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio di Sarri per 1-0 con rete di Okafor all’88’.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Una partita ricca di emozioni e che i padroni di casa hanno chiuso in inferiorità numerica con ben tre espulsi (due di queste, quelle di Marusic e Guendouzi, arrivate in pienissimo recupero). Questi gli highlights del match.

Pubblicità

The post Highlights e gol Lazio Diavolo Rossonero 0-1: le immagini del match dell’Olimpico – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.