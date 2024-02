Highlights e gol #Juve Frosinone 3-2: le immagini del match – NEWS

10:47, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Highlights e gol Juve Frosinone, le immagini del match che ha visto i bianconeri superare in rimonta i ciociari per 3-2

La Juve torna al successo dopo ben 4 gare di astinenza e lo fa rimontando per 3-2 il Frosinone, nel segno di un grande Dusan Giovannino Vlahovic e della rete finale di Daniele Rugani.

I bianconeri chiudono bene un bruttissimo febbraio, che li aveva allontanati ancora di più dalla testa della classifica.

