Highlights e Gol AC Milan Napoli: le immagini del match di San Siro – NEWS

Highlights e Gol Milan Napoli

Il Milan conquista un’altra preziosa vittoria tra le mura di casa di San Siro in un match tutt’altro che scontato. I rossoneri hanno battuto il Napoli grazie alla rete realizzata da Theo Hernandez.

Questi gli highlights e il gol della sfida di ieri sera, che ha permesso alla squadra di Pioli di fare un’ulteriore passo in avanti in classifica.

