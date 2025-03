Il futuro dell’HHC: la regolamentazione internazionale e il ruolo degli Stati Uniti

L’inasprimento delle normative sui cannabinoidi sintetizzati potrebbe segnare una svolta nel mercato della canapa legale.

HHC: L’impatto del Farm Bill del 2018 e la nascita di un mercato incontrollato

Quando il Farm Bill del 2018 ha legalizzato la canapa su tutto il territorio degli Stati Uniti, si è aperto un nuovo capitolo per l’industria dei cannabinoidi. Il provvedimento ha stabilito che i derivati della canapa con un contenuto di THC inferiore allo 0,3% fossero considerati legali a livello federale. Questa decisione ha favorito la proliferazione di prodotti alternativi al THC tradizionale, come il Delta-8 THC, il THC-P e l’HHC (esaidrocannabinolo), che offrono effetti psicoattivi simili a quelli della cannabis senza violare la legge federale.

Le aziende hanno rapidamente sfruttato questa zona grigia, sintetizzando composti inebrianti a partire dal CBD estratto dalla canapa. In pochi anni, il mercato di questi prodotti è esploso, trovando un pubblico entusiasta soprattutto negli stati in cui la marijuana rimane illegale. Tuttavia, la mancanza di regolamentazione e le incognite sulla sicurezza di queste sostanze hanno portato molti governi statali e ora anche le Nazioni Unite a prendere posizione contro l’HHC.

Il voto dell’ONU e la classificazione dell’HHC come sostanza controllata

La crescente diffusione dell’HHC non è passata inosservata. La Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti (CND) ha recentemente votato per classificare l’esaidrocannabinolo come una sostanza di Tabella II ai sensi della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971. Questo trattato internazionale, equivalente al Controlled Substances Act statunitense, suddivide le droghe psicoattive in quattro categorie per determinarne il grado di controllo e restrizione.

(la più severa) include sostanze come LSD, MDMA e la cannabis stessa. La Tabella II, in cui ora rientra l’HHC, comprende sostanze come GHB e anfetamine, che pur avendo un potenziale terapeutico riconosciuto, sono soggette a restrizioni significative.

Il voto dell’ONU è un chiaro segnale della crescente preoccupazione internazionale riguardo ai cannabinoidi sintetizzati. La scarsa trasparenza sulla produzione dell’HHC e i possibili sottoprodotti generati durante la sua sintesi chimica hanno alimentato dubbi sulla sua sicurezza. A differenza del THC, che è stato ampiamente studiato, le informazioni sugli effetti a lungo termine dell’HHC sono ancora limitate, aumentando i timori sulle sue potenziali conseguenze per la salute pubblica.

Il silenzio degli Stati Uniti e l’incognita normativa

Un aspetto interessante del voto ONU è stata l’astensione degli Stati Uniti, che non hanno espresso né un parere favorevole né contrario. Questo atteggiamento ha sollevato diverse domande, soprattutto considerando che Washington ha spesso guidato la politica globale sulle sostanze controllate.

I funzionari statunitensi non hanno fornito spiegazioni dettagliate, limitandosi a dichiarare che “entrambe queste sostanze sono già sotto controllo negli Stati Uniti, a livelli che consentiranno di rispettare gli obblighi internazionali”. In effetti, l’HHC non è esplicitamente menzionato nel Controlled Substances Act, ma la Drug Enforcement Administration (DEA) si è già espressa sulla questione nel 2023.

In una lettera ufficiale, la DEA ha affermato che “l’HHC non si trova naturalmente nella pianta di cannabis e può essere ottenuto solo sinteticamente, e quindi non rientra nella definizione di canapa”. Questa posizione lascia intendere che, secondo l’interpretazione dell’agenzia, l’HHC potrebbe essere considerato illegale in base alle leggi federali. Tuttavia, non esistono ancora provvedimenti chiari per bandirne la vendita, lasciando un vuoto normativo che permette la sua commercializzazione in numerosi stati.

L’incertezza per il mercato dell’HHC negli Stati Uniti

Nonostante l’avvertimento della DEA e il voto ONU, i prodotti a base di HHC continuano a essere facilmente reperibili negli Stati Uniti, sia nei negozi fisici che online. La mancanza di un bando ufficiale ha consentito ai produttori di operare in un’area grigia, sfruttando le ambiguità del Farm Bill per mantenere attiva la distribuzione.

Il futuro dell’HHC dipenderà da come il governo statunitense deciderà di rispondere alla nuova classificazione ONU. Alcuni scenari possibili includono:

Un intervento della DEA per vietare ufficialmente l’HHC, equiparandolo alle altre sostanze di Tabella II. Una modifica al Farm Bill o al Controlled Substances Act per includere l’HHC tra le sostanze vietate. Una regolamentazione più rigorosa per garantire che la produzione dell’HHC avvenga in condizioni controllate e con standard di sicurezza verificati.

Se gli Stati Uniti decidessero di rimanere inerti, il mercato dell’HHC potrebbe continuare a prosperare, ma con il rischio di un intervento improvviso da parte delle autorità.

Conclusione: un equilibrio difficile tra libertà di mercato e sicurezza pubblica

L’HHC rappresenta un caso emblematico della complessa evoluzione del mercato della cannabis e dei cannabinoidi derivati. La sua diffusione è il risultato di una legislazione permissiva che ha lasciato spazio alla sintesi di nuovi composti psicoattivi non regolamentati. Tuttavia, la mancanza di studi scientifici approfonditi e le preoccupazioni sui rischi per la salute hanno spinto l’ONU a prendere posizione, creando una pressione internazionale per una regolamentazione più rigida.

Gli Stati Uniti, nonostante il loro ruolo storico di leader nella lotta alle sostanze psicoattive, hanno evitato di pronunciarsi chiaramente sulla questione, lasciando spazio a speculazioni sul futuro dell’HHC. Nel frattempo, consumatori e produttori si trovano di fronte a un’incertezza crescente: il cannabinoide rimane disponibile, ma potrebbe essere soggetto a restrizioni più severe in qualsiasi momento.

📌 Il destino dell’HHC dipenderà dalle prossime mosse delle autorità statunitensi. Sarà regolamentato, vietato o lasciato in una zona grigia legale? Il tempo lo dirà.

