Hernanes riflette: «Fc Internazionale o Vecchia Signora Juventina? Vi dico la mia favorita. Mi aspetto una gara simile all’andata» #Intervista

L’ex centrocampista di Inter e Juve, il profeta Hernanes, ha parlato così in vista dello scontro diretto tra nerazzurri e bianconeri

Intervistato da Tuttocagliari.net, il profeta Hernanes, doppio ex di Inter e Juve, si è espresso così in vista del derby d’Italia di domenica sera.

LA FAVORITA – «Io dico che entrambe le squadre sono favorite. L’Inter, a livello di rosa, di ambiente, di maturità e di serenità, è una compagine molto forte e consapevole. La Juve, per contro, è sempre la Juve: ha un grande allenatore che ha saputo tener duro nel periodo più difficile, per cui non è affatto da sottovalutare. Poi non avendo impegni di coppa può contare su un piccolo vantaggio rispetto ai nerazzurri».

CHE MATCH MI ASPETTO – «In definitiva, sia l’una che l’altra sono molto competitive, e ciascuna ha dei punti di forza specifici sui quali fare affidamento. Quanto alla gara di domenica, credo che ricalcherà gli sviluppi della partita di andata: le due squadre giocheranno in base alle loro caratteristiche e alla loro filosofia. Il risultato, francamente, è difficile da prevedere».

