Hermoso #Milan AC: smentito l’interesse di una pretendente, diavoli rossoneri in corsa per il centrale

00:01,30 Mar 2024, MILANELLO.

Mario Hermoso lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. Può essere un occasione per il Diavolo Rossonero, smentito l’interesse di un #club Mario Hermoso, può essere un’occasione per il calcio#mercato Diavolo Rossonero. Il difensore lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. Nella corsa all’obiettivo i rossoneri potranno contare su una rivale in meno. Secondo Calcio#mercato.com oggi l’Inter non sembra […]

