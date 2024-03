Hermoso #Milan AC, sarà #Derby Cittadino di #Mercato! Offerto questo stipendio al centrale #NEWS

15:01,31 Mar 2024, MILANELLO.

Hermoso Diavolo Rossonero, sarà #Derby Cittadino di #mercato! Offerto questo stipendio al difensore. Le #news notizie di #mercato La Gazzetta dello Sport insiste sull’interesse da parte del calcio#mercato Diavolo Rossonero e dell’Inter per Mario Hermoso: il centrale 28enne non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid e potrebbe dunque trasferirsi a parametro zero. L’Inter sarebbe pronto ad offrirgli […]

