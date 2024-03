Hermoso #Milan AC, lanciata la sfida a due italiane e una inglese: gli aggiornamenti

12:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Hermoso Diavolo Rossonero, lanciata la sfida a due italiane e una inglese: gli aggiornamenti sul difensore dell’Atletico Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid destinato a lasciare la Spagna in estate e accostato al #mercato Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sul giocatore in scadenza di contratto il prossimo […]

