Hermoso #Milan AC, aumenta la concorrenza per il centrale: un #TopClub di Serie A in pole. La circostanza

12:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Hermoso-Diavolo Rossonero, aumenta la concorrenza per il difensore dell’Atletico Madrid in scadenza a giugno: Inter in pole Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in deciso aumento la concorrenza sul fronte Hermoso per il calcio#mercato Diavolo Rossonero. I rossoneri avrebbero individuato il ragazzo come possibile occasione a parametro zero vista la scadenza del contratto a giugno. Tuttavia […]

