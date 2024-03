Hermoso #Milan AC, anche i diavoli rossoneri sul centrale: Moncada primo sponsor ma c’è un ostacolo. #tutti i #particolari

16:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Hermoso-Diavolo Rossonero, i rossoneri piombano sul difensore dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Importante indiscrezione riportato da calcio#mercato.com per quanto riguarda il calcio#mercato Diavolo Rossonero. I rossoneri infatti, con Moncada in primis, sarebbero piombati su Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto a giugno e sul quale ci sono anche Inter e Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’ex dirigente del Monaco deve convincere però RedBird che vorrebbe acquistare calciatori più giovani rispetto al difensore dell’Atletico Madrid anche se essendo a parametro zero rappresenterebbe una ghiotta opportunità. In pole comunque c’è l’Aston Villa di Emery.

Pubblicità

The post Hermoso Diavolo Rossonero, anche i rossoneri sul difensore: Moncada primo sponsor ma c’è un ostacolo. TUTTI i #particolari appeared first on Diavolo Rossonero News 24.