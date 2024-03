Hermoso #Juve, sprint per il #colpo a zero: c’è la prima mossa di A.D. Giuntoli

11:48, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Hermoso Juve, sprint per il #colpo a zero per la difesa bianconera: la prima mossa di Giuntoli per il difensore spagnolo

Hermoso alla Juve è davvero un affare possibile. Si, perché Giuntoli si sarebbe già mosso per cercare di anticipare la folta concorrenza presente per il difensore dell’Atletico Madrid.

Stando a quanto riferito oggi da Tuttosport, l’uomo #mercato bianconero avrebbe già mosso i primi contatti con l’entourage del giocatore. Il centrale andrà in scadenza a giugno ed è libero di firmare per qualsiasi club visto che il rinnovo non è arrivato. Occhio però al Barcellona e alle milanesi, sempre attive su questo fronte.

