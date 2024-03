Hermoso #Juve, concorrenza dalla Premier League! #Ultime 

16:32, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Anche l’Aston Villa si è iscritto alla corsa per Mario Hermoso. Il difensore dell’Atletico Madrid piace anche alla Juve: gli aggiornamenti

Il difensore centrale Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, potrebbe lasciare la Liga per trasferirsi Premier League.

Secondo quanto riportato da Fichajes. net, l’Aston Villa sembra intenzionato ad offrire un contratto al calciatore classe ‘95. Hermoso potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in Inghilterra, ma al momento non ha preso decisioni definitive sul suo futuro. Sulle sue tracce c’è anche la Juve che segue con attenzione la situazione.

