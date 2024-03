Hermoso #Juve, avviati i contatti: cosa trapela ufficiosamente 

17:00, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Mario Hermoso. Il difensore temporeggia per il rinnovo con l’Atletico Madrid

La Juve sta monitorando Mario Hermoso come possibile obiettivo di #mercato. Il difensore centrale, nato nel 1995, sembra aver preso tempo prima di dare una risposta all’offerta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid, e dietro questa esitazione sembra esserci l’interesse del club bianconero.

Come rivelato da Calcio#mercato.com, Cristiano Giuntoli ha avviato dei contatti con gli agenti del difensore spagnolo per valutare la fattibilità dell’operazione.

