Hermoso Internazionale F.C., individuato il ruolo, ecco l’approfondimento: giocherebbe lì nella difesa di Mister “Demone” Inzaghi

31 Mar 2024, 13:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Hermoso rinforzo per l’Internazionale in difesa? Il piano dei leoni nerazzurri per il centrale dell’Atletico #Madrid Hermoso diventa il nuovo obiettivo dell‘Internazionale per la difesa. Dove giocherebbe il difensore in caso di approdo a Milano? Mentre il difensore si guarda intorno per il futuro, periodo nel quale comprarà una decisione definitiva, i leoni nerazzurri pensano a dove […]

L’articolo Hermoso Internazionale, individuato il ruolo: giocherebbe lì nella difesa di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, proviene da Internazionale News 24.