Hermoso Internazionale F.C., c’è la presa di situazione dei Super Nerazzurri di Inzaghi, ecco l’approfondimento: i #particolari

30 Mar 2024, 00:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Hermoso è il nome nuovo accostato per il calciomercato Internazionale ma i leoni nerazzurri hanno reso noto la propria presa di posizione nei suoi confronti Mario Hermoso, difensore in scadenza di #contratto con l’Atletico #Madrid, è il nome nuovo uscito in giornata per il calciomercato Internazionale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i leoni nerazzurri avrebbero però smentito […]

