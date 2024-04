Hermoso Fc Internazionale, Il Market Analyst Romano spazza via i dubbi, la dichiarazione: «Nessuna trattativa al momento» #Intervista #ULTIMORA #News

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dell’Internazionale FC e delle voci di mercato che riguardano Mario Hermoso Attraverso un post su X, Fabrizio Romano fa chiarezza sulle insistenti voci di mercato delle ultime settimane che vorrebbero l’Internazionale FC sulle tracce di Mario Hermoso. 🔴⚪️ No change of plans as things stand between Mario Hermoso and Atlético […]

L’articolo Hermoso Internazionale FC, Romano spazza via i dubbi: «Nessuna trattativa al momento» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

