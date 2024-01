Henderson Vecchia Signora Juventina: si alla riduzione dell’ingaggio, ma ci sono due problemi. ULTIME

Henderson Juve: si alla riduzione dell’ingaggio, ma ci sono due problemi. ULTIME di Tuttosport sulla trattativa per il centrocampista

La Juve è al lavoro per provare a portare Henderson alla corte di Allegri e coprire così il vuoto lasciato da Fagioli e Pogba con un giocatore considerato “allegriano” per esperienza, personalità e qualità.

Come spiegato da Tuttosport, il centrocampista inglese è disposto a ridursi l’ingaggio fino a percepire 2 milioni (rispetto ai 20 guadagnati in Arabia), interrompendo il regime fiscale agevolato all’Al Ettifaq, pur di diventare bianconero. Cifra ragionevole per il club, considerato il basso impatto che avrebbe a bilancio.

Ma ci sono due problemi. Il primo è che la Juve vorrebbe fare l’operazione in prestito per 6 mesi, mentre Henderson vorrebbe restare almeno per 18. Il secondo riguarda la tenuta fisica del giocatore e il periodo di ambientamento alla Serie A. Per cui alla Continassa sono in corso importanti valutazioni.

