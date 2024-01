Henderson Vecchia Signora Juventina, rilancio bianconero? Quella mossa può favorire l’affare

Henderson Juve, rilancio bianconero per il centrocampista inglese? Quella mossa può aiutare a chiudere l’affare

La Juve non molla Jordan Henderson, centrocampista inglese in uscita dall’Al Ettifaq, con il quale è in programma un incontro nei prossimi giorni per convincere il club a liberarlo.

Per trasferirsi in bianconero l’inglese sarebbe pronto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, ma non va dimenticata la possibilità di un passaggio all’Ajax, società che sembra pronta all’assalto finale per il 33enne. Lo riporta Il Messaggero.

The post Henderson Juve, rilancio bianconero? Quella mossa può favorire l’affare appeared first on Juventus News 24.