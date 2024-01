Henderson Vecchia Signora Juventina, è la prima scelta di Allegri: cifre del possibile colpo

Henderson Juve, è la prima scelta di Allegri: cifre del possibile colpo. Pedullà fa il punto della situazione

La Juve fa sul serio per Henderson ed è disposta ad accettare le condizioni del giocatore: prestito di 18 mesi, ma con possibilità di andare via già a giugno.

A riferirlo è Pedulla via Twitter, secondo cui ai bianconeri pagherebbero solo 1,5 milioni dell’ingaggio faraonico percepito dal regista che vuole andare via dall‘Al Ettifaq, senza costi per il cartellino. Per Allegri sarebbe proprio Henderson la prima scelta per il centrocampo.

The post Henderson Juve, è la prima scelta di Allegri: cifre del possibile colpo appeared first on Juventus News 24.