Henderson Ajax, ora è UFFICIALE: niente Vecchia Signora Juventina per l’ex Liverpool

Henderson Ajax, ora è UFFICIALE: niente Juve per l’ex Liverpool. Ha firmato un contratto fino al 2026 da svincolato

Henderson è diventato un nuovo giocatore dell’Ajax. Niente Juve, quindi, per l’ex Liverpool che ha firmato un contratto fino al 2026. Questo il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – L’Ajax ha raggiunto un accordo con Jordan Henderson per il suo trasferimento ad Amsterdam. Il centrocampista ha giocato per l’Al-Ettifaq negli ultimi sei mesi. Il giocatore, che vanta 81 presenze con la nazionale inglese, ha recentemente accettato di rescindere il suo contratto con il club dell’Arabia Saudita. Lo svincolato, ex giocatore del Sunderland e del Liverpool, ha firmato con l’Ajax un contratto di due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026. Henderson è nato il 17 giugno 1990 a Sunderland, in Inghilterra.

John van ‘t Schip: “Volevamo un centrocampista esperto con qualità di leadership. In parte a causa degli infortuni della squadra, cercavamo qualcuno che potesse intervenire immediatamente. Jordan Henderson è quel tipo di giocatore. “Il suo arrivo significa un enorme miglioramento per la nostra squadra. Sia dentro che fuori dal campo, un calciatore di questo calibro è importante per i nostri tanti giovani. È un giocatore della nazionale inglese e ha vinto la Champions League e tanti altri premi con il Liverpool”. Sono felice che sia qui e penso che sia molto positivo per il nostro club che da oggi in poi sia un Ajacied”.

Henderson indosserà il numero sei.

The post Henderson Ajax, ora è UFFICIALE: niente Juve per l’ex Liverpool appeared first on Juventus News 24.