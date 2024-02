Handanovic in MISSIONE in Belgio per il nuovo portiere dell’Fc Internazionale

E’ stato avvistato in Belgio lo scorso weekend Samir Handanovic. L’ex portiere dell’Inter, entrato a far parte della squadra degli osservatori nerazzurri, ha assistito sabato pomeriggio alla vittoria casalinga dello Standard Liegi contro il Leuven.

Proprio nella formazione ospite milita il grande osservato speciale dell’ex estremo difensore e specialista del ruolo. Come svelato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, Handanovic ha infatti preso appunti sull’ottima prestazione di Tobe Leysen, giovane portiere classe 2002. Un report estremamente positivo per l’ex Genk, quotato 1 milione di euro secondo l’ultimo aggiornamento Transfermarkt.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante le ampie garanzie fornite da Yann Sommer alla sua prima stagione all’Inter, il club nerazzurro rimane attentissimo sul mercato dei portieri. Il nome di Tobe Leysen non è l’unico sull’agenda dei nerazzurri che negli ultimi mesi hanno sondato diverse piste. Da Alex Meret in scadenza di contratto a giugno con il Napoli, passando per il brasiliano Bento sino al grande ex Michele Di Gregorio. Le prestazioni di altissimo livello fornite dallo svizzero, in ogni caso, consentono al club di poter valutare con senza troppe ansie tutte le possibilità nelle proprie mani.

