“Ha già la testa all’Internazionale F.C.”: no all’Arabia, come lo ha convinto AD Giuseppe Marotta

5 Mar 2024, 07:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sì, la testa sembra già altrove; all’Internazionale, ma c’e anche chi teme una preoccupante involuzione: la situazione appare delicata Affarone o pacco? Mesi di prestazioni deludenti, forma fisica scadente e scarsissima concentrazione in campo. Uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni della Serie A sembra aver smarrito sé stesso. Non incide, non si impegna … Leggi tutto

