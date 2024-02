Gyokeres #Milan AC: tanta concorrenza per l’attaccante, un aspetto sfavorisce i diavoli rossoneri

23:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Tra gli obiettivi del calciomercato Diavolo Rossonero c’è Gyokeres. Per l’attaccante dello Sporting Lisbona c’è tanta concorrenza

Il calciomercato Diavolo Rossonero dovrà fare i conti con tanta concorrenza nella sessione estiva per Gyokeres. L’attaccante dello Sporting Lisbona piace a molti soprattutto in Premier League.

Come riportato da Calciomercato.com quest’estate il trasferimento in Portogallo per 20 milioni di euro, ora ne vale almeno tre volte tanto. Almeno, perchè la concorrenza è forte e il prezzo come sempre lo fa il mercato (occhio anche alla clausola, fissata a 100 milioni di euro). Su di lui c’è mezza Europa, Diavolo Rossonero compreso, ma a certe cifre è difficile competere con i #club inglesi. Gyökeres, tra l’altro, considera l’Inghilterra la sua seconda casa, non è da escludere un ritorno tra qualche mese. Magari al Chelsea, che a gennaio ha provato a bussare alla porta dello Sporting Lisbona, senza fortuna.

The post Gyokeres Diavolo Rossonero: tanta concorrenza per l’attaccante, un aspetto sfavorisce i rossoneri appeared first on Diavolo Rossonero News 24.