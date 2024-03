Gyokeres #Milan AC, spunta il #Dietro le Quinte con Ibra Magia: è #Successo un anno fa

10:49,23 Mar 2024, MILANELLO.

Gyokeres Diavolo Rossonero, spunta un interessante RETROSCENA che riguarda anche Ibrahimovic: è #successo circa un anno fa L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport nel parlare di Gyokeres ha riportato anche un interessante retroscena riguardante l’attaccante svedese entrato prepotentemente nei radar rossoneri. Il bomber dello Sporting Lisbona esattamente un anno fa ha giocato uno spezzone di Svezia-Belgio, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Gyokeres Diavolo Rossonero, spunta il RETROSCENA con Ibrahimovic: è #successo un anno fa appeared first on Diavolo Rossonero News 24.