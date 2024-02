Gyokeres #Milan AC: l’attaccante stuzzica nonostante l’alta clausola, c’è la concorrenza della Premier

15:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Il calciomercato Diavolo Rossonero nonostante l’alta clausola rescissoria potrebbe puntare su Gyokeres. C’è concorrenza dalla Premier League

Gyokeres dello Sporting Lisbona ha attirato le attenzioni del calciomercato Diavolo Rossonero nonostante l’alta clausola rescissoria da 100 milioni. Come riportato da Sportmediaset i rossoneri punterebbero su di lui in caso di partenza di Rafael Leao che piace al PSG e a sua volta ha una clausola di 175 milioni.

Operazione non facile, anche perché Gyokeres è finito nel mirino della Premier League, nello specifico del Chelsea.

