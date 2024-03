Gyokeres #Milan AC ipotesi concreta? Cosa filtra sull’attaccante dello Sporting

18:50,8 Mar 2024, MILANELLO.

Gyokeres Diavolo Rossonero ipotesi concreta? Cosa filtra sull’attaccante che sta stupendo tutti con la maglia dello Sporting Lisbona

Tra i profili accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è anche il nome di Victor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona che sta viaggiando a una media gol pazzesca (32 centri in 35 presenze con i portoghesi, più 11 assist).

I rossoneri sono una di quelle squadre che lo prenderebbe volentieri, ma i costi sono ormai proibitivi così come la clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Difficile se non impossibile, scrive Calcio#mercato.com.

