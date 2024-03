Gyokeres #Milan AC, i diavoli rossoneri non mollano la presa: affare POSSIBILE solo a una condizione

11:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Gyokeres Diavolo Rossonero, i rossoneri non mollano la presa: affare possibile solo a una condizione. TUTTI i #particolari Il Diavolo Rossonero non molla la presa per Viktor Gyokeres ed è determinato, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ad andare in fondo fin quando ce ne saranno le possibilità. Tuttavia l’affare sarebbe possibile soltanto nel […]

