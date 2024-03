Gyokeres #Milan AC, c’è un grosso ostacolo per l’affare: lo Sporting Lisbona resta in attesa

21:05,27 Mar 2024, MILANELLO.

Gyokeres Diavolo Rossonero, c’è un grosso ostacolo per l’affare: lo Sporting Lisbona resta in attesa di una chiamata, ma il colpo è complicato Tra i nomi più caldi per il calcio#mercato Diavolo Rossonero che in estate andrà alla caccia di un nuovo attaccante di spessore, c’è quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting Lisbona non è proprio […]

