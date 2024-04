Gyokeres #Milan AC: cambia lo scenario per l’estate, la mossa dello Sporting favorisce i diavoli rossoneri

18:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Tra gli obiettivi del calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è Gyokeres. Per l’attaccante cambia lo scenario in vista della sessione estiva Il calcio#mercato Diavolo Rossonero è a caccia di un attaccante per il dopo Giroud. Il bomber può arrivare con lo sconto. Tra gli obiettivi dei rossoneri infatti c’è Gyokeres dello Sporting. Secondo quanto riportato da il Mirror il […]

