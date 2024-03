Gyokeres #Milan AC, avanti tutta! E il Diavolo ha da giocarsi una carta a sorpresa: #NEWS

09:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Gyokeres Diavolo Rossonero, avanti tutta! E il Diavolo ha da giocarsi una carta a sorpresa che le altre non hanno: #news Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calcio#mercato Diavolo Rossonero. I rossoneri, secondo quanto riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport, starebbero puntando ora con decisione su Gyokeres. Il bomber dello Sporting, valutato dal #club di Lisbona […]

