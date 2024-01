Gyokeres AC Milan, lo svedese ha stregato i rossoneri! È lui il nuovo obiettivo per l’attacco?

Gyokeres Milan, lo svedese ha stregato i rossoneri! È lui il nuovo obiettivo per l’attacco? I suoi numeri con lo Sporting sono impressionanti

Continua la ricerca da parte del calciomercato Milan dell’attaccante sul quale fiondarsi in estate per puntellare il proprio reparto offensivo e l’ultimo nome porta a Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese, classe 1998, sta vivendo una stagione da favola allo Sporting Lisbona, tanto da attirare su di sé l’attenzione di diversi club. Per lui 13 gol e 7 assist su 17 presenze in campionato portoghese.

Il suo nome è finito nel taccuino di Moncada. Il calciatore rispecchia l’identikit ricercato dal club rossonero: un profilo d’attaccante che abbia numeri e certezze, ma che abbia anche margini di crescita in prospettiva futura.

