Guler #Milan AC, Owen lo consiglia per il prossimo #futuro, la dichiarazione ufficiale: «Fossi in lui farei così» #Intervista #News #Ultimora

Guler Diavolo Rossonero, Owen lo consiglia per il prossimo #futuro: «Fossi in lui farei così». Le sue dichiarazioni ai microfoni di As

Michael Owen è intervenuto ai microfoni di As per parlare di Arda Guler, talentino del Real Madrid accostato anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero. Le sue parole.

OWEN – «Un’esperienza inestimabile. Ogni giorno puoi allenarti con i giocatori più forti del mondo, puoi giocare insieme a loro in campo, c’è anche la squadra B in cui puoi accumulare minuti. E poi Modric e Kroos non sono eterni, non dureranno per sempre, per cui sicuramente ci sarà la grande opportunità di diventare titolare e avere così una carriera lunga al Real Madrid»

