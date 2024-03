Guler #Milan AC, il Real lo offre ai diavoli rossoneri! Primo contatto con Florentino Perez: #NEWS

09:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Guler Diavolo Rossonero, il Real Madrid offre il gioiellino turco ai rossoneri! Primo contatto con Florentino Perez: #news

Nelle ultime ore Marca aveva rilanciato la notizia di un possibile interessamento del #mercato Diavolo Rossonero nei confronti di Arda Guler: un profilo che, come confermato oggi da Tuttosport, è sempre nei pensieri della dirigenza dei Diavoli Rossoneri.

Notizia di oggi è che il Real Madrid avrebbe contattato il Diavolo Rossonero per provare a imbastire una possibile operazione sulla falsa riga di quella che qualche #campionato fa ha portato in rossonero Brahim Diaz. Lato Diavolo, il turco piace ma il #club rossonero non intende più lavorare per altri: per prenderlo il Diavolo Rossonero vuole garanzie precise.

